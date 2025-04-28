Свідки не підтвердили вимагання хабаря: суд у справі Головка виходить на фініш

​Судовий процес у справі Михайла Головка, колишнього голови Тернопільської обласної ради, наближається до завершення. 24 квітня 2025 року у Вищому антикорупційному суді відбулися судові дебати, під час яких адвокат Віктор Скок понад три години представляв позицію захисту. Однак через обмеження в часі виступ не був завершений, і суддя переніс засідання на 30 квітня о 14:00 .​

Захист наполягає на невинуватості Головка, стверджуючи, що докази, зібрані обвинуваченням, є неналежними та недопустимими, оскільки були отримані з порушенням прав обвинуваченого. Адвокат також зазначив, що жоден зі свідків не підтвердив участі Головка у вимаганні хабаря.​

Прокурор, у свою чергу, просить суд визнати Михайла Головка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та призначити покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з трирічною забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням владних повноважень, а також конфіскацією арештованого майна.

26 червня 2023 року Михайла Головка було затримано співробітниками НАБУ та САП за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, разом із двома заступниками голови Тернопільської ОВА, він вимагав майже 1,8 млн грн у підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів.28 червня 2023 року Головку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 805 тисяч гривень. Наступного дня він вийшов на свободу після сплати застави.

У жовтні 2023 року депутати Тернопільської обласної ради звільнили Головка з посади голови облради. Проте 1 серпня 2024 року Львівський адміністративний суд поновив його на посаді та зобов’язав облраду виплатити йому 591 тисячу гривень за час вимушеного прогулу. Того ж дня депутати знову проголосували за його звільнення .