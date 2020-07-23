“Сила Людей Тернополя” обиратиме кандидата в мери через праймеріз
Найближчим часом «Сила Людей» висуне кандидата на посаду міського голови Тернополя.
Висунення відбуватиметься за результатами праймерізу.
Близько сотні членів команди «Сили Людей» Тернополя таємним голосуванням визначатимуть найякіснішого кандидата з-поміж себе кандидата.
Перед проведенням процедури внутрішнього змагання своїх лідерів, партія оголосила на своїй сторінці у Фейсбуці своєрідний перед-праймеріз.
- Шановні тернополяни, просимо в коментарях писати прізвище людини, яку ви рекомендуєте нам висунути кандидатом в мери. Ми вас чуємо. Ми – ваша команда! Ми – ваша сила. Сила Людей!