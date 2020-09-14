“Сила людей” у Тернополі озвучила сміливі та амбітні пропозиції виборчої програми

Переможець праймеріз кандидатів на посаду міського голови Тернополя Іван Сороколіт про те, що гроші в міста є і були завжди.

«Звідки брати гроші для втілення обіцянок?

Попереду на нас чекає багато обіцянок від партій та кандидатів. І всі вони будуть хороші та дуже бажані.

Але мало хто буде говорити звідки взяти гроші на втілення обіцянок.

Разом з командою «Сила Людей» вирішили піти від зворотнього. А саме: перед тим як озвучити сміливі та амбітні пропозиції нашої виборчої програми – вказати, де і в яких розмірах є фінансові резерви у нашого міста.

ОТОЖ:

1. Земля.

За приблизними підрахунками на кожній сесії міської ради через різні «схеми» громада втрачає землі на суми від кількох мільйонів до десятків мільйонів гривень.

Це «гаражні», «сервітутні», «паспортні», «інвестиційні» та інші «ноу-хау» діючої міської влади.

Якщо замість «схем» запровадити публічні аукціони і встановити справедливу ціну оренди землі, то отримаємо пряму фінансову вигоду для громади.

На рік це близько 100-200 млн. грн., якщо не більше.

Якщо до цього додати доручення до громади нових сіл і зміни в законодавстві, завдяки яким Тернопіль отримав додаткові землі поза межами населених пунктів (якими до того розпоряджалась обласна державна адміністрація), то чесні та прозорі інвестиційні можливості громади зростають.

Таким чином земельні резерви можуть сягати пів мільярда гривень.

2. Корупція на підрядах.

Якщо уважно проаналізувати будівельні й ремонтні роботи, які замовляє міська рада, то можна переконатись, що ціна на них значно вища, аніж у випадку якби це замовлення робив хтось приватно. До прикладу, ремонт двору, на який витрачено 1,5 млн. грн. насправді можна було зробити за 900 тис. грн. або й менше.

Куди пропадає «різниця» між реальною вартістю і «освоєною» – здогадатись не складно.

Річна економія від завищених цін на всіх бюджетних ремонтно-будівельних витратах й інших закупівлях може становити близько 200 млн. грн.

3. Неефективне використання комунального майна.

Відсутність умов для здорової конкуренції за користування комунальними приміщеннями завдає прямі збитки місту.

Якщо усі приміщення виставити на аукціони (особливо в лікарнях чи комерційно привабливих об’єктах в центральній частині міста), то тернополяни будуть шоковані від обсягів вигоди, якою користається не громада, а окремі особи.

Додаткових надходжень можна отримати в рази більше, ніж місто отримує зараз.

Точну суму не назвемо, бо слід провести детальний аудит, але це точно додаткові мільйони на рік.

4. Несприятливий бізнес-клімат.

Усунувши перепони для інвесторів, в першу чергу корупційні, та формування сприятливого мікроклімату для розвитку підприємництва шляхом максимальної дерегуляції й захисту малого бізнесу, ми отримаємо прискорений природній ріст надходжень до бюджету.

Амбіція – 10% на рік приросту зборів основних податків.

Це додаткові десятки мільйонів щорічно.

Розуміємо, що не все може вдатись одразу і десь ми помилились.

Та переконані, що є обґрунтовані щорічні резерви до 1 мільярда гривень на рік.

Як їх можна ефективно, справедливо і відповідально перед громадою використати – запропонуємо в нашій виборчій програмі. Слідкуйте!» Сила Людей Тернополя