У Тернопільській облраді обговорили, як громадам правильно перейти до Православної Церкви України

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко сьогодні провів робочу нараду з проблемних питань взаємодії релігійних громад з місцевими органами влади на території Тернопільської області.

Питання заборони російської церкви в Україні, так званої «УПЦ» – є стратегічним, і воно зараз, як ніколи, — на часі, переконаний голова облради.

– Це ворожа для нашої держави структура, яка здійснює диверсійну, злочинну діяльність. Тернопільська обласна рада не буде стояти осторонь, бо Визвольна війна за Українську Державу триває, і ми не можемо собі дозволити залишатися толерантними у релігійних справах. Важливою є заборона ворожої церкви на рівні держави, тому ще 22 березня депутатка від ВО «Свобода» у Верховній Раді України Оксана Савчук зареєструвала «Проект закону про заборону Московського патріархату на території України» (№7204). Ми організували збір підписів та продовжуємо надавати повну підтримку громадам, – зазначив Михайло Головко.

Під час робочої наради, вдалося поспілкуватися з представниками територіальних громад, силових структур та духовенства краю і напрацювати шляхи вирішення проблемних питань, які на сьогодні виникають у процесі взаємодії релігійних громад з місцевими органами влади, а їх виявилося чимало.

– Отож, найперше потрібно відновити роботу державного реєстратора, аби можна було завершити процес юридичної реєстрації нових статутів релігійних громад, які за рішенням зборів здійснили перехід у Православну Церкву України. Наголошую, що всі дії, пов’язані зі зміною парафіяльної приналежності, повинні здійснюватися виключно у рамках закону. Найближчим часом ми плануємо також провести сесію Тернопільської обласної ради і проголосувати за звернення до Президента України, Верховної Ради та кабінету Міністрів щодо прийняття закону про заборону діяльності московської церкви. Також ми звернемося до Міністерства юстиції України щодо вирішення проблеми з державним реєстром, – розповів Михайло Головко.

Очільник краю наголосив на тому, що Тернопільська обласна рада готова всебічно сприяти у вирішенні всіх проблемних питань, аби на території області якомога швидше відбувся процес переходу до Православної Церкви України.