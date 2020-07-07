У Тернопільській облраді оголосили про створення депутатської групи «За майбутнє»

6 липня у Тернопільській обласній раді оголошено про створення депутатської групи партії «За майбутнє». До нового об’єднання увійшли 11 депутатів, представників різних фракцій.

Про створення групи на 14 сесії облради повідомив депутат Володимир Болєщук.

«До складу об’єднання увійшли люди, які мають спільне бачення майбутнього Тернопільщини на засадах економічного патріотизму, підтримки місцевих товаровиробників, забезпечення людей гідною роботою і заробітною платою, плеканням та захистом сімейних цінностей та християнською турботою про ближніх. «За майбутнє» – це відкрита платформа для об’єднання патріотів, людей справи, господарів, освітян та медиків. Людей, які своєю працею показують приклад для інших. Я переконаний, що майбутнє Тернопільщини залежить від кожного з нас. Зараз вагома позиція справжніх господарів і патріотів. У цій залі таких людей достатньо. Зараз, як ніколи, прийшов час об’єднуватися – не заради політичних амбіцій, а заради відстоювання інтересів мешканців області, – сказав депутат Тернопільської обласної ради, голова Тернопільського осередку політичної партії «За майбутнє» Володимир Болєщук.

Нагадаємо, в Тернополі про початок роботи обласного осередку партії «За майбутнє» оголосили 1 червня.