Вибори-2019: Хто має найбільший потенціал до зростання президентського рейтингу

В Україні стартувала передвиборча кампанія. Наразі лише одиниці офіційно заявили про свою участь у виборах президента, але українці, згідно з опитуваннями, вже більш-менш визначились з тим, за кого голосуватимуть. Серед фаворитів лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, який обійшов чинного президента Петра Порошенка у рейтингу електоральних симпатій.

Наприкінці грудня центр «Соціальний моніторинг» та «Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка» провели дослідження електоральних настроїв українців. Воно охопило всю територію країни за винятком тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей та АР Крим.

7,6% опитаних громадян назвали саме Гриценка другим можливим кандидатом, за якого вони готові проголосувати

За результатами стало відомо, що саме Анатолій Гриценко має найбільший потенціал до зростання президентського рейтингу. Згідно з дослідженням, 7,6% опитаних громадян назвали саме Гриценка другим можливим кандидатом, за якого вони готові проголосувати. Це означає, що більшість українців, які визначилися з вибором, розглядають лідера «Громадянської позиції» як найкращу альтернативу. Шоумена Володимира Зеленського, який заявив про свою участь у президентських перегонах, своїм другим вибором бачать 6,5% опитаних. Після нього – лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, за яку в разі відмови фаворита від участі у виборах, голоси віддали б 5,5% українців.

На запит системного політика по іміджу та характеристикам впевнено підпадає образ Анатолія Гриценка

За словами директора соціологічної компанії Seetarget Олексія Боровського, такий високий результат Анатолій Гриценко має, бо відповідає іміджу системного політика.

«На запит системного політика по іміджу та характеристиках впевнено підпадає образ Анатолія Гриценка. Він має риси, які приписують кандидату на посаду президента країни. В топ-переліку рис компетентність, розуміння питань економіки, здатність зупинити війну, політичний досвід», – коментує Боровський.

Також, додав соціолог, важливим питанням перед виборами залишається вирішення запиту щодо єдиного кандидата. Нещодавно Анатолія Гриценка підтримали такі політичні сили як громадянський рух «Хвиля», політична партія «Громадський рух «Рідна країна» та Європейська партія України. Таким чином, лідери цих сил – Віктор Чумак, Микола Томенко та Микола Катеринчук – не братимуть участь у виборах, а висуватимуть єдиного кандидата від демократичної опозиції, яким і обрали лідера «Громадянської позиції»

«Більшість всіх соціологічних опитувань, які проводились наприкінці минулого року, доводять те, що Анатолій Гриценко є єдиним кандидатом, який перемагає всіх в другому турі», – підкреслює Олександр Боровський.

Директор соціологічної компанії Seetarget також зазначив, що високий рейтинг партії «Громадянська позиція», яка зараз на третьому місці у рейтингах, дозволяє говорити про високу мобілізацію виборців та готовність підтримати Анатолія Гриценка, незважаючи на те, що він позбавлений великих фінансових ресурсів порівняно з іншими кандидатами.

Разом з цим, дослідження стверджує, що найбільший антирейтинг мають Петро Порошенко (ніколи б не проголосували за нього 51,9%), Юлія Тимошенко (28,9%), Юрій Бойко (24,8%) та Олег Ляшко (22,8%).

Вибори Президента України відбудуться 31 березня. Згідно із даними опитування, 77,8% українців готові прийти на виборчі дільниці, 17,8% не збираються голосувати взагалі, а 4,9% не визначилися або утрималися від відповіді.

За матеріалами сайту «Обозрєватєль»