«З обласного бюджету на боротьбу з коронавірусом виділили майже 15 мільйонів гривень», – Віктор Овчарук

Основний вклад у боротьбу з COVID-19 зробили органи місцевого самоврядування. Натомість обіцяних коштів від держави не вдалося отримати.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1».

– Якщо бути відвертим, то найбільшу увагу питанню боротьби з коронавірусом приділили саме органи місцевого самоврядування, зокрема й Тернопільська обласна рада. У звіті щодо підтримки і виділення коштів ми можемо чітко побачити, що органи місцевого самоврядування добре спрацювали з фінансовим ресурсом у плані оновлення матеріально-технічної бази, придбанні засобів захисту, а також виділенні додаткових коштів на заробітні плати. Небайдужі українці теж не стояли осторонь. Бізнесмени, меценати зробили свій вклад у боротьбу з коронавірусом. Що стосується допомоги держави у цій ситуації, то хочу наголосити, що виділених коштів навіть на будівництво інфекційного корпусу, яке було задеклароване, їх досі немає. Фінанси щодо закупівлі засобів захисту також не надходили. Тому нам доводилося використовувати кошти обласного бюджету. З нього ми реалізували приблизно 15 мільйонів гривень для боротьби з COVID-19,– зазначив Віктор Овчарук.

Також голова Тернопільської обласної ради наголосив на тому, що боротьба з коронавірусом триває, а тому держава повинна продовжити виділяти кошти.

– На останньому пленарному засіданні сесії ми звернулися до керівництва держави щодо продовження виділення коштів з державного бюджету, адже карантин продовжується, пацієнти потрапляють у заклади охорони здоров’я. Ми не маємо про це забувати. Проведений секвестр бюджету. Я вважаю, що той фонд, який було створено на рівні Кабміну, він мав би сьогодні працювати на місцях, аби боротьба з коронавірусом продовжилася, – додав Віктор Овчарук.