11:01 | 20.12.2019
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Петро Ландяк
Політика 

За прибирання яких дворів я відповідаю? – депутат Тернопільської міськради Петро Ландяк

Irena 2 Views Прокоментуй!

Після річного звіту міського голови, тернополяни отримали спецвипуск газети “Вільне життя”, де є інформація за прибирання яких дворів від снігу відповідають депутати Тернопільської міської ради. Не знаю хто приймав таке рішення, якими знаряддями праці будуть орудувати депутати при розчистці снігу і коли їх нададуть депутатам).
А до мене звернулись декілька тернополян і запитали за які будинки я відповідаю???
Я їм пояснив, що так як я на виборах очолював партійний список політичної партії “Громадянська позиція “- то відповідаю за ціле місто і вже в телефонному режимі звертався до начальника управління житлово- комунального господарства міста з приводу незалежного прибирання вулиць міста від вуличних зметів, які збираються під бордюрами, а коли суха погода – вітер їх розносять по місту, по фасадах будинків, брудними стають автомобілі в місті, а відтак тернополяни тратять лишні кошти на миття машин, а ми ще й втрачаємо такий дорогоцінний ресурс, як воду. Хоча ці втрати можливо ми ще до кінця і не усвідомлюємо.
Ось за цим я постараюсь спостерігати і буду впливати на прибирання міста в цілому…

Голова ГО “Українська народна варта”, член Ради партії Громадянська позиція” Петро Ландяк

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