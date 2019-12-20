За прибирання яких дворів я відповідаю? – депутат Тернопільської міськради Петро Ландяк

Після річного звіту міського голови, тернополяни отримали спецвипуск газети “Вільне життя”, де є інформація за прибирання яких дворів від снігу відповідають депутати Тернопільської міської ради. Не знаю хто приймав таке рішення, якими знаряддями праці будуть орудувати депутати при розчистці снігу і коли їх нададуть депутатам).

А до мене звернулись декілька тернополян і запитали за які будинки я відповідаю???

Я їм пояснив, що так як я на виборах очолював партійний список політичної партії “Громадянська позиція “- то відповідаю за ціле місто і вже в телефонному режимі звертався до начальника управління житлово- комунального господарства міста з приводу незалежного прибирання вулиць міста від вуличних зметів, які збираються під бордюрами, а коли суха погода – вітер їх розносять по місту, по фасадах будинків, брудними стають автомобілі в місті, а відтак тернополяни тратять лишні кошти на миття машин, а ми ще й втрачаємо такий дорогоцінний ресурс, як воду. Хоча ці втрати можливо ми ще до кінця і не усвідомлюємо.

Ось за цим я постараюсь спостерігати і буду впливати на прибирання міста в цілому…

Голова ГО “Українська народна варта”, член Ради партії Громадянська позиція” Петро Ландяк