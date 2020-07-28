«Запровадження християнства – це свято торжества української державності, духовного і культурного злету», – Віктор Овчарук

Сьогодні, 28 липня, відзначають День Хрещення Русі-України.

З цієї нагоди до жителів Тернопільщини звернувся голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Це благословенне свято відзначається у день Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого, який зробив доленосний вибір – прийняв християнство сам і охрестив країну. Відтоді наш народ консолідується навколо духовних ідеалів справедливості, милосердя, любові до ближнього та правди.

Запровадження християнства на наших теренах – це не тільки свято християн, це свято торжества української державності, духовного і культурного злету, запорука успішної демократичної модернізації українського суспільства.

Майже два роки тому українці здобули ще одну перемогу – постала Єдина Помісна Православна Церква, як це було понад тисячу років тому. Томос про автокефалію довершив утвердження незалежності і самостійності нашої держави, укріпив релігійну свободу та став ще одним символом нашої незалежності та національної безпеки.

У ці дні ми молимося за єдність українського народу, за мир і благополуччя кожного. Нехай віра була, є і буде для наших людей життєдайною силою, яка допомагає вистояти, зберегти свої традиції та ідентичність.

Бажаю всім добра і мудрості, Божої Благодаті у ваших трудах і починаннях. Нехай Бог береже усіх нас і нашу Державу! – зазначив Віктор Овчарук.