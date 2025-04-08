Земля, будинок за 12 мільйонів та елітний позашляховик. Як змінилася декларація нардепки з Тернополя Людмили Марченко за рік

Депутатка з Тернопільщини Людмила Марченко, яку у 2023 році затримали за підозрою в хабарництві, за рік суттєво збільшила свої статки. Це видно з її щорічних декларацій за 2023 і 2024 роки, які оприлюднені на сайті НАЗК.

Ключові зміни — земля, будинок і новий рівень життя.

У декларації за 2023 рік земля площею 883 м² у селі Великі Гаї (передмістя Тернополя) та будинок на 368 м² були записані на чоловіка депутатки, Івана Марченка. Також у нього були квартира в Тернополі, гараж і дві ділянки загальною площею понад 1200 м².

Уже у 2024 році ця ж земля й будинок задекларовані як власність самої Людмили Марченко. У декларації вказано, що:

Незавершене будівництво житлового будинку площею 368 м² має вартість понад 11 млн грн .

Земельна ділянка 883 м² оцінена в 610 тис. грн.

Таким чином, лише ці два об’єкти тепер вартують щонайменше 11,6 млн грн.

Крім того, з’явився новий запис: Марченко отримала право користування позашляховиком Toyota Land Cruiser 2017 року, власником якого є Іван Ціпов’яз — ймовірно, пов’язана особа або бізнес-партнер.

Фінанси також зазнали змін:

Зарплата депутатки у 2024 році — 777 915 грн , тоді як у 2023 — 527 028 грн .

Аліменти зросли з 55 000 грн до 169 200 грн .

Готівкові заощадження залишилися стабільними: 30 000 доларів США та 6 100 євро.📉 Автомобілі чоловіка (Volkswagen Touareg та ВАЗ 2103), які фігурували в декларації-2023, зникли з нової декларації.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року НАБУ та САП оголосили Марченко підозру у спробі хабаря в $5 000, який мав забезпечити непризов знайомого до ЗСУ. Її затримали під час передачі коштів, і справу передано до суду. Марченко свою вину не визнає.

Однак на тлі кримінального переслідування депутатка не тільки не втратила мандат, а й суттєво «оновила» власну декларацію: тепер уже як власниця об’єктів на мільйони гривень.

Декларації:

2023 рік

2024 рік