2019-ий увійде в історію Козівської лікарні як рік масштабних змін

2019-ий увійде в історію Козівської центральної районної комунальної лікарні як рік масштабних змін: старий флюорограф буде замінено на новий сучасний цифровий рентгенодіагностичний комплекс. Втілення проекту оновлення медичного обладнання стало можливим завдяки перемозі у Програмі безпеки людини «Кусаноне», яку фінансує уряд Японії.

Цьогоріч до організаторів конкурсу надійшло понад 500 заявок, з-поміж яких було обрано 12 проектів, які отримали ґрантову фінансову допомогу. Програма спрямована насамперед на підтримку місцевих громад і задоволення соціальних потреб мешканців невеличких містечок і сіл.

Сума безкоштовної допомоги, виділеної для втілення у життя проектів-переможців програми «Кусаноне», становить 800 тисяч доларів США. Козівська лікарня отримає ґрант у 76 тисяч доларів на придбання цифрового рентгенодіагностичного комплексу. Але для жителів Козівського району це не просто цифра чи черговий здобуток, а можливість отримати доступ до більш якісного медичного обслуговування. Старий флюорограф, який функціонує в лікарні вже понад півсторіччя, давно вичерпав свій ресурс і створює додаткові незручності як для лікарів, так і для пацієнтів. Насамперед це стосується якості зображення, яка не завжди дозволяє правильно оцінити виявлені зміни, та тривалості отримання результатів. З введенням до ладу цифрового рентгенодіагностичного комплексу ці проблеми будуть розв’язані: отримати висновок лікаря можна буде одразу.

Мешканці Козівського району зможуть скористатися новою послугою приблизно через два-три місяці, коли буде проведено тендер на закупівлю та оформлено всі дозвільні документи.

Перемога в конкурсі – це вияв великої довіри та підтримка наших кроків на шляху до перетворень, які роблять життя кращим вже зараз; це оцінка нашої щоденної роботи та шанс надалі вдосконалюватися й рухатися вперед. Це водночас і відповідальність, яка приходить з усвідомленням того, що навіть у такий непростий для Японії час, як подолання наслідків аварії на Фукусімській АЕС, уряд цієї країни не припиняв втілення проектів. Це ще більше мотивує перетворити перемогу в реальні результати.

Приємно, що ми отримали таку важливу та потрібну для нас допомогу. Тому висловлюємо свою вдячність уряду Японії, Надзвичайному та Повноважному Послу Японії в Україні Такаші Кураї, голові Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Олександрі Бригадир, яка виступає ґарантом отримання коштів, за віру в наші сили наблизити зміни, яких усі прагнемо.

Богдан МАРКЕВИЧ,

головний лікар Козівської центральної районної комунальної лікарні

Медична Академія

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