Усі без винятку медики Козівської лікарні цьогоріч йдуть у відпустки за власний рахунок

Усі без винятку медики Козівської центральної районної лікарні цьогоріч йдуть у відпустки за власний рахунок.

У жовтні у вимушених відпустках перебувало 13 працівників неврологічного відділення. Цей стаціонар на 2 тижні був закритий. Неврологічним хворим, проте, в наданні медичної допомоги не відмовляли – госпіталізовували у палати терапії. Головний лікар закладу Богдан Маркевич каже, що у такі відпустки не йдуть лише акушери, працівники лабораторії і реанімації.

За одноразовий двотижневий «тайм-аут» лікарня економить немало-небагато – у межах 30 тисяч гривень. Для районної лікарні з постійними нестачами бюджетних коштів і куцою медичною субвенцією, якої хронічно не вистачає, – це суттєво.

– До таких заходів ми вдавалися і торік, – стверджує Богдан Маркевич. – Немає іншого виходу. Колектив лікарні це розуміє: треба або скорочувати цілі відділення і звільняти працівників, або «втиснутися» у бюджетне фінансування, щоби зменшувати видатки у такий спосіб. Колективно обрали друге і твердо цього дотримуємося.

Суворі реалії сьогодення змушують головного лікаря і колектив медиків до такого ось прагматизму. Вдаються й до інших кроків, спрямованих на зменшення фінансових витрат. Для прикладу, в цей час незайнятими є понад 70 ставок, а це більше, як 3 мільйони гривень на рік лише на заробітну плату. Богдан Маркевич вважає, що саме ці скрупульозні дії дозволили Козівській лікарні «прожити» 9 місяців без заборгованості із заробітної плати медикам.

– Але за жовтень, – резюмує Богдан Григорович, – вже не заплатимо. Все. Вважаю, що наш заклад досягнув оптимального рівня забезпеченості ліжками (42 на 10 тисяч населення, що є найменшим показником серед районів області), а також кадрами. Дальша оптимізація – недоцільна.

На виплату заробітної плати козівським медикам за жовтень коштів у лікарні вже нема, незважаючи на постійне збільшення незайнятих ставок і тотальні відпустки за власний рахунок, які упродовж року заощаджують для закладу до 800 тисяч гривень. У цьому році мають майже 500 тисяч гривень спонсорських та інших позабюджетних надходжень – на ці гроші проводять заміну вікон і дверей, ремонтують приміщення, купують медичне обладнання.

Нагадаємо: після акцій протесту медичних працівників України 19 вересня ц. р. з’явилося повідомлення про те, що Кабмін прийняв розпорядження про надання додаткових коштів медичної субвенції обласним бюджетам для дофінансування заробітної плати медикам у 2017 році. Це звучало обнадійливо. Але реальність, на жаль, інша. Судячи з додатку до розпорядження КМУ від 27 вересня ц. р. №690 «Про розподіл резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році», Тернопільській області передбачено аж 14 млн 600 тис. грн. Це – на всі комунальні лікувально-профілактичні заклади області. У той час, коли лише Козівській ЦКРЛ і первинній ланці до кінця року не вистачає 6 мільйонів гривень. До речі, медики козівської первинки останній раз отримували заробітну плату ще за липень. Приблизно така ж ситуація і в інших районах області, а то й гірша. Як розділити цих бідних неповних 15 мільйонів і на що їх вистачить? Недарма учасники акції під Кабміном 19 вересня заявили, що протест носить попереджувальний характер.

Головний лікар ЦКРЛ Богдан Маркевич повідомив, що за прийнятою медичною реформою Козівський район уже відноситься до Бережанського госпітального округу, а Козівська районна лікарня матиме статус лікувального закладу інтенсивної допомоги I рівня. Це, каже пан Богдан, дасть змогу зберегти лікарню і колектив. Проте, непередбачувані ситуації будуть, адже проектом держбюджету на 2018 рік Козівській лікарні заплановано медичну субвенцію на мільйон меншу, ніж у цьому році. І це при тому, що наступного року передбачається збільшення мінімальної заробітної плати до 3700 грн.

Ганна МАКУХ

Газета “Сільський господар плюс”