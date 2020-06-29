Активісти в Тернополі оригінально вітали з Днем Конституції

У День Конституції громадські активісти роздавали на вулицях Тернополя скорочену версію основного закону України, а також закладки зі статтями Конституції та QR-кодом, за яким можна перейти на її повний текст.

Тернополян зі святом у різних мікрорайонах обласного центру. Журналістка і громадська активістка Любов Вовк розповіла, що захід відбувається у різних мікрорайонах Тернополя. За словами активістки, готуючи акцію, вони з друзями вибрали ті статті, які вважають найважливішими.

Коли ми вчили Конституцію в школі, я не могла зрозуміти для чого вона, настільки нудно її подавали, – каже пані Люба. – Але під час подій Помаранчевої революції чи Революції Гідності деякі статті основного закону зазвучали для мене по-новому. Наприклад, те, що народ є єдиним джерелом влади. Тоді я зрозуміла, крім нас самих, жоден президент нічого не змінить.

Депутат Тернопільської обласної ради Андрій Цибульський долучився до акції на масиві “Сонячний”. Він вважає, що побудувати успішну і багату державу можна, дотримуючись статтей Конституції. Тільки тоді люди відчуватимуть себе захищеними.

Сьогодні ми нагадуємо людям взагалі про існування Конституції, – говорить Андрій Цибульський. – Влада за стільки років багато разів нівелювала Конституцію, і люди вважають, що це не є той закон, який потрібно виконувати. Тому цими книжками і закладками ми хочемо нагадати, що держава – це не тільки депутати і чиновники. Держава – це є кожен з нас.

Молодіжний громадський активіст Михайло Шевчук роздавав книжки і закладки на Дружбі. Хлопець розповідає, що народився майже одночасно з Конституцією, тому не може пам’ятати, як її приймали, але вважає свято дуже важливим для кожного українця.

Люди реагували по-різному, – ділиться враженнями від участі в акції Михайло. – Багатьом було важко згадати, коли приймалася Конституція, але ми їм нагадували їхні права, даруючи основний закон.

Директор Благодійного фонду “Майбутнє сиріт” Андрій Назаренко теж долучився до акції, адже переконаний, що кожна людина має право на життя, висловлення думки, свободу віросповідання.

Цінність цієї акції у тому, щоби людям нагадати про їхні права, – наголошує пан Андрій. – І вони повинні не боятися ці права відстоювати. Не чекати, що хтось за них буде щось вирішувати, а мати на озброєнні ті права, які гарантує Конституція.

У футболках зі статтями Конституції у центральній частині міста перехожих вітали Василь Томчишин і Володимир Шевченко. З нагоди свята активісти вручали людям книжки і закладки.

Ми отримали закладки зі статтями 29 і 34, – розповідають львів’яни Богдан і Юля. – Ми приїхали сьогодні святкувати до Тернополя, ще одну колиску українства, нам дуже сподобалось, що можемо підгадати окремі статті Конституції, завдяки такій акції.

Зустріли активісти й народного депутата України Івана Чайківського з дружиною. Подружжя обрало собі закладки і поділилися враженнями.

Сьогодні молодь показала, наскільки Конституція є важливою в їхньому житті та їхньому майбутньому, – каже народний обранець. – Для них вже замало радіти тому, що цей основний документ – один з кращих в Європі. Молодь вимагає, щоб закон був один для всіх і він був непорушним. Саме таку мету я вбачаю в цій акції – популяризації норм нашої Конституції.

90% людей зупинялися біля активістів і брали подарунки. Один з організаторів акції Василь Томчишин показує закладки ближче.

На одному боці закладки – стаття Конституції, на іншому – QR-код, за допомогою якого можна перейти на повний текст основного закону, – каже Василь. – Ми також роздаємо паперові версії, їх небагато, але я їх роздаю молодим людям, щоб вдивлялися в неї, вивчали, бо знання Конституції і повага до неї – це наше майбутнє.

Володимир Шевченко – правозахисник, волонтер і представник Уповноваженого з прав людини на Тернопільщині, тому з охотою долучився до акції і розтлумачував перехожим окремі статті Конституції.

В Конституції є дуже помічні статті, – розповідає пан Володимир. – Наприклад, стаття 19 – Органи державної влади повинні працювати в межах наданих їм повноважень і не можуть виходити за рамки. Простими словами, людина приходить в орган державної влади і чиновники починають вимагати в неї документ, який не передбачений законодавством. Ця стаття може пригодитися.

За словами ще одного учасника акції Володимира Болєщука, перехожі реагували привітно, бо всі розуміють, як важливо знати свої права.

Держава починається не того, які повноваження в органів влади, а з прав і свобод громадян, – каже депутат обласної ради Володимир Болєщук. – У цивілізованих державах кожен політик починає знайомство з Конституцією з прав і свобод громадян і основна дискусія в них точиться навколо розширення цих прав і свобод.

Рустам Ергешов долучився до просвітницького заходу на “Східному” масиві. Активіст зауважує, що в основному люди знають, коли приймалася Конституція і розуміють наскільки це важливо.

Держава – це не лише чиновники і депутати, – додає Рустам Ергешов. – Держава – це весь народ. Від кожного з нас залежить дієвість Конституції у щоденному житті, тому знаймо свої права і захищаймо їх.

Усього активісти роздали близько 1,5 тисячі закладок і сто друкованих версій основного закону.