Бережани – місто багате справжніми капсулами часу

Сьогодні до вашої уваги міжвоєнний період. В архітектурі панує модернізм – на той час мистецтво молодих, ревізія австрійських планувальних концепцій, прагнення поєднати функції будинку з максимально простими формами та лініями.

Сходовий майданчик – особливе місце для мешканців і гостей. Це локація з унікальною атмосферою, підтвердження статусу будинку, а заодно й справжня візитівка минулої епохи. Місце цікаве складною формою сходових прогонів у поєднанні з унікальним для міста перехресним денним освітленням. Особливістю будинків міжвоєнного часу є високі стрічкові вікна, що додають будинку стрімкості й перетворюють його на модерну фортецю. Хоч фасад бічний, проте впізнаваний, сходова шахта виступає за основну лінію будинку, перетворившись на ще одну прекрасну деталь старого міста. Михайло Музичка