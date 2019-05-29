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Бережани – місто багате справжніми капсулами часу

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Сьогодні до вашої уваги міжвоєнний період. В архітектурі панує модернізм – на той час мистецтво молодих, ревізія австрійських планувальних концепцій, прагнення поєднати функції будинку з максимально простими формами та лініями.

Сходовий майданчик – особливе місце для мешканців і гостей. Це локація з унікальною атмосферою, підтвердження статусу будинку, а заодно й справжня візитівка минулої епохи.

Місце цікаве складною формою сходових прогонів у поєднанні з унікальним для міста перехресним денним освітленням.

Особливістю будинків міжвоєнного часу є високі стрічкові вікна, що додають будинку стрімкості й перетворюють його на модерну фортецю. Хоч фасад бічний, проте впізнаваний, сходова шахта виступає за основну лінію будинку, перетворившись на ще одну прекрасну деталь старого міста.

Михайло Музичка

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