Через ракетні обстріли Вінниці дванадцятеро людей загинули, серед них — дитина. Що відомо про трагедію

Російські війська обстріляли Вінницю. На даний момент відомо про 12 загиблих, серед яких маленька дитина, і 30 потерпілих. Про це повідомляє Глава Національної поліції України Ігор Клименко.

“Попередньо, 3 російські ракети потрапили до будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Зараз відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед яких маленька дитина.”

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Наразі там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

Відео наслідків російського ракетного удару по центру Вінниці опублікував президент України Володимир Зеленський.

“Щодня Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист” em>, – написав глава держави.