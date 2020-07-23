Чортків очолив рейтинг найкращих громад Тернопільщини

За результатами наданої інформації, Фондом “Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу”, сформовано черговий рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України.

Рейтинг найкращих громад Тернопільщини очолює Чортків! 🤓🥳

✅В ході формування списку враховували 40 критеріальних показників, що відображають інвестиційну привабливість громади у 2020 році. ✅До слова, оцінено по області 61 громаду.