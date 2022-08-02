Чортків отримав свою біблію

Славному Чорткову – 500 років. Хороший подарунок до ювілею рідному краєві зробив уродженець приміського села Біла, письменник і краєзнавець, головний редактор газети «Вільне життя плюс» Петро Федоришин. Він репрезентував третю, завершальну книгу про рідне місто, яка отримала назву «У круговерті часу» та описує історію поселення над Серетом з 1918 по 1991 роки. Ґрунтовну трилогію місцеві краєзнавці уже звикли називати «Біблією Чорткова». Фундаментальна праця – це понад три тисячі сторінок документів, світлин, розповідей про людей, які впродовж п’яти століть творили насичену, тяжку, а часом і криваву історію.