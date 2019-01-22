Дезертирство Олександра Починка: відомий волонтер Алла «Чонгар» розповіла всю правду

Бізнесовий конфлікт на вулиці Гайовій в Тернополі і спроба рейдерства АТП за участі колишнього одіозного добровольця Олександра Починка обростає новими подробицями, – пишуть Новини Тернопільщини.

Наша редакція звернулась до шановних у місті волонтерів та ветеранів, які служили із О.Починком аби дізнатися чи правду говорять стосовно «темних плям» в біографії колишнього добровольця в зоні АТО та поза її межами.

“Я Олександра Починка добре знаю. І мене не дивує сьогоднішня ситуація в Тернополі. Він постійно провокує такі конфлікти собі в користь” – підтверджує інформацію відомий волонтер Алла “Чонгар”.

Щодо самої суті конфлікту, то як з’ясувалося – Олександр Починок із кількома спільниками відстоює інтереси афериста Юрія Буркацького, який тричі намагався перепродати одне й теж АТП, що знаходиться на вул. Гайовій. Взявши чималі завдатки у підприємців Ю.Буркацький переоформив підприємство на власного кума Є.Короля і втік закордон.

Зараз шахрая розшукує Національна поліція України.

З неофіційних джерел стало відомо, що за свої послуги – створення резонансу та необхідної картинки для телебачення і преси, Олександр Починок взяв чималеньку суму у представників Буркацького.

В своєму репертуарі Починок волав і скликав колишніх АТОвців на захист підприємства від якихось міфічних рейдерів, хоча насправді завданням Починка було не дати провести процесуальні дії виконавцям, щодо накладення арешту на спірне майно, а також провокувати сутички із поліцією.

Більшість колишніх бійців АТО дізнавшись про ці деталі – одразу поїхали із місця події, не бажаючи ганьбитись й приймати участь в тій дешевій, проплаченій постановці за участю Починка.

Проте, схоже, заробляти таким чином – не вперше для Олександра, стверджують ветерани, які добре пам’ятають “вчинки” колишнього добровольця “Біатлона”.

Волонтери кажуть, що на практиці, ідею спекулювати на посвідченні УБД, ходити у військовій формі і розмахувати зброєю, Сашко Починок почав засвоювати ще минулого року.

“Я Олександра Починка добре знаю. І мене не дивує сьогоднішня ситуація в Тернополі, – розповідає відомий волонтер Алла “Чонгар”. Він постійно провокує такі конфлікти собі в користь.

Навіть та сама ситуація в готелі “Глобус” минулого року, коли його побили. Хоча він під час застілля сам спровокував бійку на п‘яну голову.

Я до нього приїхала на ранок, він був весь побитий і просив, щоб я допомогла йому з лікарями. Я перетелефонувала до усіх знайомих медиків, ми домовилися, що йому зроблять всі обстеження, були готові покласти в лікарню, а він зібрався і сказав, що йому цього вже не треба. Саші була просто необхідна гарна картинка для телебачення!”



«Він у своєму стилі на когось «наїхав» і швиденько оформив документи на ці торгові точки»

Фото з мережі Інтернет (На фото Олександр Починок)

Чи мало чи багато заробляє Починок на таких бізнес-конфліктах можна судити також із факту, що нещодавно офіційно безробітний Олександр – встановив три кіоски на авторинку “Мотор”, що намасиві “Дружба”.

“Ці кіоски на авторинку “Мотор”, що на масиві Дружба дуже проблемні. Виявляється, що Починок поставив ці кіоски над самою дорогою. І люди зараз масово скаржаться, бо практично ці МАФи заступають пішохідний прохід, автомобілі не можуть нормально розминутися. Це є грубе порушення безпеки дорожнього руху. І от цікаво, що хлопці, військові, ті що з пораненнями, з полону – роками не можуть відкрити своєї справи. А от Олександр Починок відкрив та ще й з порушеннями. А вийшло це так – що він у своєму стилі на когось там “наїхав” і швиденько оформив документи на ці торгові точки”, – розповідає Алла Чонгар.

Відомий волонтер додає, що вона не дивується такому розвитку подій у Тернополі з Починком. Адже ще у 2016 році він зарекомендував себе, як непорядна і безчесна людина. Починок під час важкого бою практично на призволяще покинув своїх побратимів. Він просто зі зброєю втік зі снайперської позиції.

«Саша був при добровольчому батальйоні Правого Сектору і на нього хлопці дуже розраховували як на снайпера, а він просто всіх покинув”.

Алла «Чонгар» згадує деталі того підлого дезертирства Олександра Починка з передової:

“Йому як снайперу доручили прикривати наших хлопців, це було поблизу донецького аеропорту, а він зібрав свої гвинтівки, взяв машину і поїхав… Це правда.

Тоді під Донецьким аеропортом йшли дуже сильні бої, було багато поранених, багато 200-тих.

Саша був при добровольчому батальйоні Правого Сектору і на нього хлопці дуже розраховували як на снайпера, а він просто всіх покинув”, – додає Алла “Чонгар”.



Чи брав Олександр Починок участь хоча б в одному бої на передовій АТО?

Його розповіді викликають сумнів. А от Алла “Чонгар”стверджує – приїхати, випити сто грам і одразу поїхати – це було в манері біатлоніста.

“В 2016 році тоді в смт. Талаківці Донецької області йшли бої. Я їхала в ту сторону, і їхав зі мною Богдан Радецький, ще багато хлопців і їхав Саша Починок. Ми тоді з Константинівки їхали в сторону Маріуполя. Олександр Починок був з усією своєю зброєю.

Під час поїздки серед ночі ми натрапили на засідку противника на одному із постів. І він (О.Починок) себе вже тоді повів трохи незрозуміло.

Постійно казав – “та нє, та не треба битися, давайте якось тихенько проїдемо”…

Але звичайно його ніхто не послухав. А вже приїхавши в Талаківку, то Богдан Радецький з хлопцями почали готуватися до виходу на військові дії. А Саша Починок швиденько зібрався і другою машиною поїхав назад!”, – говорить волонтер.

Фото з мережі Інтернет (На фото волонтер Алла «Чонгар»)

“Чимало людей може підтвердити, що Олександр Починок приїздив в Констянтинівку, коли там у школі базувалася 122-а бригада. Точніше була 80-а бригада, коли вони заходили в аеропорт, а виходили вже перейменовані – 122-ий аеромобільний штурмовий батальйон. Саша Починок часто приїздив до школи в Констянтинівку – попив горілки, переночував, задер голову і поїхав додому. Це вже були такі випадки після того інциденту, коли він втік з снайперської позиції”.

“Я особисто стала свідком того, як він всюди ходив і розказував – які дорогі патрони і чого він десь має їх тратити, якщо йому самому треба купляти ці патрони”, – говорить Алла “Чонгар”.

Прикро констатувати, що сьогодні колишніх АТОвців просто використовують залучаючи до вирішення бізнес-конфліктів, за невеликі гроші, штовхаючи підміняти собою функції поліції чи силових структур.

Також шкода, що в цій ситуації, такий собі «дизертир-тітушка» підбиває колишніх АТОвців на сумнівні справи, кидає тінь на багатьох хоробрих військових й справжніх добровольців та волонтерів Тернопільщини.

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