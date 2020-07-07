Діти у Збаражі зробили нову паркову зону

Команда школярів “Z_generation” зі Збаража на Тернопільщині вирішила під час проєкту “Відкривай Україну” зробити нову паркову зону.

Підлітки, які навчаються у Збаразькій ЗОШ №3 імені Тараса Михальського розповіли:

“У нашому мікрорайоні є дуже велика територія, яку ми вирішили очистити та зробити паркову зону. У нас виявились дуже охочі, креативні та відповідальні жителі, які готові допомагати нам. Влада також всіма силами приєднується, кожного дня ми стараємося та знаходимо сили, щоб реалізовувати проєкт, який буде корисним для всіх мешканців нашого міста”.

🟢Школярі вже очистили територію, де буде волейбольне поле, зробили невеличкі клумби, де посадять квіти, а ще планують привести до ладу велосипедну доріжку, де кожного дня їздять безліч мешканців.

“Нам дуже подобається працювати над цим проєктом і у нас є дуже багато планів та ідей, як у майбутньому зробити креативну зону для відпочинку на вулиці. Завдяки проєкту ми з командою, пройшовши через дуже багато непорозумінь, знайшли спільну думку та навчились підтримувати одне одного”, – діляться своїм досвідом підлітки зі Збаража.

А ми нагадаємо, що освітній проєкт для школярів «Відкривай Україну» має на меті створити середовище для розвитку підлітків міст України, у якому вони набудуть необхідних вмінь та отримають можливість реалізувати командою власну ідею у школі та місті.