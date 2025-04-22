Дві смертельні пожежі за один день на Тернопільщині

18 квітня на території Гусятинського району сталися дві пожежі з летальними наслідками. Обидва випадки, за попередніми даними, спричинені порушенням правил пожежної безпеки.

🔥 Перша трагедія сталася в селі Чагарі.

До рятувальників і поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки — жінка повідомила, що горить господарська будівля її сусіда.

На місце виїхали вогнеборці та слідчо-оперативна група. Після локалізації пожежі в приміщенні було виявлено тіло 62-річного господаря.

За висновком експертів, ймовірна причина смерті — отруєння чадним газом, що сталося через коротке замикання електрообігрівача.

🔥 Другий випадок трапився того ж вечора в селі Личківці.

О 22:52 до поліції зателефонував староста села й повідомив, що у приватному будинку знайдено мертвого чоловіка.

Зі слів односельців, які побачили дим із вікон, з’ясувалося, що чоловік заснув із сигаретою в ліжку, внаслідок чого почав тліти матрац. Постраждалий отруївся димом, не встигнувши врятуватися.

💬 Обидва випадки розслідуються відповідно до статті 115 ККУ з позначкою «нещасний випадок».

🛑 Поліція та рятувальники закликають громадян:

бути особливо уважними у поводженні з вогнем та електроприладами;

не залишати обігрівачі без нагляду;

не курити в ліжку чи в приміщеннях із легкозаймистими матеріалами.

Ваша обережність може врятувати життя — своє та близьких.