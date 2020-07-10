Гідродинамічна прочистка труб у Чорткові: як і для чого її проводять

Каналізаційна мережа Чорткова побудована таким чином, що у систему водовідведення потрапляють не лише побутові відходи з будинків жителів міста, але стічні води від атмосферних опадів. Це суттєво ускладнює їх очищення, адже через це у каналізацію потрапляють намул, бруд та каміння, яке згодом погіршує роботу мережі.

«Для очищення каналізації від бруду та піску ми вимушені застосовувати метод гідродинамічної прочистки труб. Він дозволяє прочищати труби зі складними поворотами. Спеціальна установка дозволяє із легкістю видалити із трубопроводу всі забруднення. Окрім того, метод є цілком безпечний, як для каналізації, так і для навколишнього середовища, бо не використовується жодних хімікатів.

Хотілося б додати, що процес гідродинамічної прочистки мережі водовідведення – не новинка для Чорткова. Прочистку каналізації ми проводимо кожного року. На тих ділянках мереж, де менший діаметр труб, працівники водоканалу прочищають самотужки. Для того, щоб видалити забруднення із труб більшого діаметру, доводиться звертатися до підрядних компаній. Звісно, було б дуже добре, якби каналізаційні мережі були роздільні – одні для побутових відходів, інші – для стічних вод. Проте, цей процес дуже тривалий, клопіткий та дороговартісний. Окрім того, у такому випадку знадобилися би ще одні очисні для стічних вод», – розповів начальник водоканалу Віктор Гордієнко.