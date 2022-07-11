Громада на Тернопільщині два дні буде без газопостачання

13 липня о 8 годні припинять газопостачання у частині населених пунктів Чортківської громади. Зокрема, без газу будуть жителі Чорткова та сіл Пастуше, Біла, Горішня Вигнанка, Переходи та Росохач. Про це повідомили на сайті Чортківської міської ради.

Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтно-профілактичних робіт.

“Відновлять газопостачання 15 липня у другій половині дня. Просимо під час відключення послуги перекрити всі крани газових приладів”, – йдеться на сайті.