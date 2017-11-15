У Гусятині гроші на ремонт музичної школи віддали на реконструкцію приватного будинку?

Розпорядженням КМУ (№310 від 11.05.2017р.) Гусятинській громаді виділили з бюджету для соціально-економічного розвитку 200 000 грн. Не мільйони звичайно, але все-таки непогані гроші. Виконком селищної прийняв рішення за ці гроші встановити котел та реконструювати опалювальні мережі в музичні школі. Як колись казали: «Лучшее – детям».

Мотивували тим, що з усіх нагальних обєктів – цей самий першочерговий.

Слід зауважити, що на засіданні виконкому також розглядалась заява голови ОСББ «Факел» Савчука М.Д. з проханням надати ці кошти для проведення робіт з перекриття даху в багатоквартирному будинку по вулиці Тернопільська,14. У цьому ж листі містилась інформація про те, що великий друг Гусятина і особисто заступника голови НРУ п.Савчука М.Д., народний депутат України (фракція (БПП), голова партії “Народний рух України” Віктор Кривенко звернувся до Уряду України з клопотанням, щоби ці кошти перенаправили на ремонт будинку, де власне і проживає партайгеносе п.Кривенка, голова ОСББ «Факел».

Оскільки постанова КМУ, яка власне і регламентує порядок і пріоритети при розподіленні кошті, навіть близько не передбачено ремонт житлових будинків, які фактично перебувають у приватній власності (всі квартири приватизовані), то виконком дійшов до цілком зрозумілого і логічного висновку, що опалення в музичні школі таки трохи важніше від ремонту даху в будинку, де створено ОСББ, на яке власне і покладаються витрати, пов’язані з належним утримання своєї приватної власності.

Я, між іншим. теж живу у будинку, де є дві квартири, і згідно законодавства будинок теж є багатоквартирним. Але мушу признатися, що не додумався звертатись до Кабінету Міністрів України з проханням забрати гроші в громади і зробити мені ремонт даху. Мусіли з сусідом скидатися і робити ремонт за свої гроші. Затупив трохи, треба певно було до якоїсь партеї записатися, то може би трохи пеньонзів зекономив.

Чесно кажучи, не було в мене впевненості в тому, що Уряд України, попри всі гарячі запевнення про допомогу ОТГ, децентралізацію і всяке там бла-бла-бла, внесене зміни до того свого розпорядження. Воно, звичайно, в державі бардак і всяке інше, але щоб ТАК: Розпорядженням від 18.10.2017 р. № 781-р п. Гройсман вносить зміни у додаток, і вуаля (цитата з розпорядження КМУ): «виключити таку позицію: “19505000000 об’єднана територіальна громада смт Гусятин – 200 000 грн.”;», що на хлопський розум означає: «Дулю вам з маком, а не фінансування на «здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку» (як про це любить розказува п.Гройсман з високих трибун на всяких форумах і збіговиськах).

Ну, відповідно і друге вуаля (ще одна цитата): «у позиції “19304200000 Гусятинський район”: доповнити позицію такими цифрами і словами: “Реконструкція плоского даху житлового будинку № 14 по вулиці Тернопільській смт Гусятин, Гусятинського району Тернопільської області, – 200 000 грн.”;», тобто гроші в сумі тих самих 200 000 грн. з’являються в районному бюджеті, де їх розпорядним вже є не виконком селищної ради, а райдержадміністрація. Більше того, щоби часом в пана Батога В.С. не виникло якогось соблазну ті гроші на лікарню чи школу якусь дати, то так і написали «на реконструкцію даху житлового будинку №14…» , хоча б могли і добавити, «в якому проживає заступник голови партії «Народний рух України» Савчук Михайло Дмитрович, а то незрозуміло несвідомим громадянам, чому пан Гройсман так опікується якимось будинком № 14 по вул.Тернопільській в смт Гусятин Тернопільської області.

ЄДИНА громада на всю Україну, я якої цим розпорядженням зняли гроші на соціально-економічний розвиток. ЄДИНА, Карл!!!

Верным путём идёте, товарищи!!!

Джерело: соцмережі