Іноземці з 18-ти країн світу працюють на Тернопільщині переважно на керівних посадах

У січні-червні 2022 року у Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано, продовжено термін дії чи внесено зміни до 29 дозволів на застосування праці іноземних громадян. Найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни США, Вірменії, Туреччини та Польщі.

В області іноземці працюють у переробній промисловості (46%), сільському господарстві та оптовій (роздрібній) торгівлі (по 19,2%), сфері обслуговування і надання інших послуг (15,6%).

Загалом цьогоріч на Тернопільщині 48 роботодавців використовували працю 65 іноземців з 18 країн, зокрема, Польща, Турецька Республіка, Німеччина, Таїланд, Вірменія, Руанда, Королівство Данія, США, Швейцарія, Литва, Латвія, Франція, Китай, Болгарія, Білорусь, Грузія, Італія та Нідерланди.

Майже дві третини іноземців, які офіційно трудяться на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».