Історія мультфільмів, які зняли на Тернопільщині

Минуло уже більше восьми років з тих пір, як у Чорткові зняли перший справжній мультфільм — «Базар, або неРеальні трафунки». Створений він руками дітей, учнів фотогуртка «Первоцвіт». Одна з його учасників настільки захопилася цією справою, що тепер, будучи уже дорослою, продовжує займатися анімацією і навчає інших дітей, пише Чортків City.

Так виник і продовжує розвиватися феномен чортківської анімаційної школи, подібної якій немає в жодному райцентрі України.

Перших сім хвилин чортківської анімації

Мультик «Базар, або неРеальні трафунки» зняли у 2010 році. Він триває 7 хвилин, з яких майже хвилина — титри. Розповідає про життя чортківського стихійного баразу, що кожного дня розгортається прямо у центрі міста. Герої пластилінової історії обманюють покупців, обговорюють чупакабру, ховаються від правоохоронців. Така собі замальовка із життя міста. А наприкінці мультика грає знайома музика, взята з іншого, дуже відомого пластилінового мультфільму — «Падал прошлогодний снег».

Створили «Базар, або неРеальні трафунки» учасники чортківського фотогуртка «Первоцвіт», засновником та керівником якого є фотограф та журналіст Олег Марчак. Це була перша анімаційна робота гуртка.

«На створення анімаційного фільму дітям та їхньому вчителю знадобилося декілька кілограмів пластиліну, ціле літо роботи та понад 3000 кадрів, зроблених цифровим фотоапаратом», – повідомляли тоді новинні видання.

Діти, які працювали над створенням мультфільму, тепер – фотографи, актори театру та кіно, журналісти.

Місцева поетеса, журналіст та фотограф Ірина Брунда допомагала тоді зі сценарієм.

Як у Чорткові з’явилася студія анімації «Мураха»

майстер-клас по анімації на міжнародному кінофестивалі “Бруківка” в Кам”янці-Подільському Таня – куратор мультиплікаційної групи на Семінарі Творчої Молоді в Ірпіні За художню ліпку з пластиліну відповідала Таня Ясінчук, найстарша учасниця фотогуртка. Вона, за словами свого вчителя Олега Марчака, мала хист до ліплення з пластиліну. Тоді дівчина була ще школяркою.

— Мені було 15, про гурток «Первоцвіт» почула від мами. Я зайшла просто подивитись. Ну і залишилась.

Через кілька років Таня закінчила факультет журналістики у Кам’янці-Подільському. Але пластилін, як і в дитинстві, завжди мала при собі і в студентські роки. Через певний час повернулася до анімації.

Після довгої творчої паузи у 2016 році Тетяна створила короткий фільм «InfSide» і виграла гран-прі київського фестивалю «Кіномедіа», вартістю у 10 тисяч гривень. Фестиваль «Кіномедіа» створений з метою висвітлення теми медіа у ігрових та документальних фільмах.

Трихвилинний мультфільм «InSide» розповідає про те, як люди обмінюються інформацією і який вплив на свідомість має медіа. Головна теза фільму – «Inf – означає інформація».

Зараз Таня Ясінчук створила у Чорткові власну студію мультиплікації «Мураха» і, як колись її учитель, тепер сама навчає анімації дітей. Вони займаються у приміщенні музичної школи.

Щоб розміщувати свої роботи, Таня створила канал на YouYube — HANDMATION STUDIO ANT. Потім до них додались учнівські роботи дітей і дорослих, інтерв`ю і роботи з різних проектів

З пластиліну створили соціальну рекламу, кліп і мультик про фейкові новини

У доробку «Мурахи» пластилінова соціальна реклама «Звірі теж люди», пластиліновий кліп чортківського гурту Периферія, кліп на відому пісню гурту Мері – «Теплий дощ», туристичний ролик про Кам’янець-Подільський та ще з десяток мультиків.

Пластилінова соцреклама для дітейло «Звірі теж люди» спрямована проти циркових вистав за участю звірів. Хлопчик у ній так і просить: «Мамо, не веди мене в цирк, звірі мають жити вдома».

А в кінці 2018-го року Таня разом із невеликою командою людей, серед яких знайомі обличчя з «Первоцвіту» Олег Марчак та Ірина Брунда, за сприяння Українського Культурного Фонду реалізувала у Чорткові ще один проект «Школи медіаграмотності та анімації «АнімаМедіа».

— Тема постала на часі разом з величезним потоком інформації, що виливається на нас зараз зівсюди, — каже Тетяна

Школа медіаграмотності проходила у два етапи: спочатку начитка лекцій, а потім – створення анімаційного мультфільму про інформацію на основі вичитаного курсу.

— Результатом Школи став мультфільм про інформацію, над яким працювали четверо людей різного віку. Фотографували я та Олег Марчак, завжди під наглядом сценариста. Монтаж мультфільму мій.

У мультфільмі йдеться про фейки, які засмічують свідомість людей. Інформація прирівнюється до їжі, яку споживаємо спочатку ми, а потім обмінюємось нею з іншими.

Автор: Леся Пиняк

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