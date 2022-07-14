Кіберполіцейські Тернопільщини виявили нову “фінансову піраміду”

“Під виглядом україно-польсько-американського підприємства, яке здійснює торгівлю товарами, пропонувалося людям здійснити інвестицію. Після цього люди деякий час гроші отримували. Далі стартувала велика акція, де при внесенні солідної суми обіцявся великий прибуток. Далі вебресурс закрився”, – розповідає старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ Роман Свірський.

Більше 12 потерпілих, які втратили понад 200 тисяч гривень – наслідки роботи чергової фінансової піраміди. Кіберполіцейські кажуть, що кількість жертв зростатиме, бо ще не всі зрозуміли, що потрапили на гачок аферистів.

За словами кіберполіцейського, на початку весни соцмережами активно популяризувався пасивний вид заробітків. Заманювали людей до фінансової піраміди рекламою та схвальними відгуками від відомих блогерів та людей, які вклали гроші в дану піраміду. Стати учасником пасивного заробітку було просто. Додаткові гроші нараховувалися і за новоприбулих членів піраміди, яких учасники бізнесу залучили до справи.

“Ви реєструєте свій фінансовий кабінет, далі бачите інформацію про інвестиції, обираєте свій пакет та оплачуєте гроші на рахунок особи, яка переказує кошти у віртуальні. На сайті був налаштований простий скрипт і люди бачили, що їм нараховуються гроші під виглядом торгівлі товарами”.

Ще одна пастка, на яку повелися учасники фінансової піраміди – це терміни вкладень. Чим довше гроші на рахунку, тим вищі виплати. Вивести кошти достроково було не можливо. Як результат – люди вклали солідні суми на тривалий період і втратили все.

“Даний проект називається “хайп-проект”. Тобто – швидкий набір користувачів, швидка виплата, велика акція, а після цього – закриття сайту. Деякі люди встигли вивести частину грошей, інші – ні. Вони стали жертвами шахрайств”.

Як тільки люди побачили, що їхні віртуальні сторінки із заробітком щезли, а сам сайт не працює, вони звернулися до поліції. Жертви махінаторів стали жителі з різних куточків України. Даний факт вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР згідно зі статтею 190 (шахрайство) ККУ. Встановлюватимуть кіберполіцейські номери рахунків та шляхи грошових переказів.

Як не стати жертвою фінансвої піраміди:

Знайдіть фінансову організацію у реєстрах НБУ.

Переконайтеся, що компанії немає у списку сумнівних організацій.

Перевірте дані у держреєстрі юридичних осіб. Якщо юридична особа не зареєстрована в Україні, то від інвестицій краще відмовитися.

Прочитайте відгуки в Інтернеті про дану компанію/сайт.

Вивчіть документи, що містяться на сайті.

Лише ваша увага та наполегливість допоможе не потратипити на гачок аферистів.