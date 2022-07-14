Кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 20, 15 людей вважаються зниклими безвісти

Кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Вінниці зросла до 20. Ще 15 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це у Facebook повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

“Станом на 14:00 на спеціалізовану лінію поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували в районі влучання ворожих ракет. Зараз вони на зв’язок не виходять. На жаль, кількість загиблих зросла до 20. Троє з них – це діти” , – Написав він.

Вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серії ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об’єкти в центрі міста.

Російські ракети влучили по будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де спалахнули близько 50 автомобілів.