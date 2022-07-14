14:26 | 14.07.2022
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Кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 20, 15 людей вважаються зниклими безвісти

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Кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Вінниці зросла до 20. Ще 15 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це у Facebook повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

“Станом на 14:00 на спеціалізовану лінію поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували в районі влучання ворожих ракет. Зараз вони на зв’язок не виходять. На жаль, кількість загиблих зросла до 20. Троє з них – це діти” , – Написав він.

Вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серії ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об’єкти в центрі міста.

Російські ракети влучили по будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де спалахнули близько 50 автомобілів.

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