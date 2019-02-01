Коропецькій громаді не вдалося зняти сільського голову (відео)



Голова Коропецької об’єднаної територіальної громади Монастириського району Володимир Мельник залишився на посаді. Сьогодні депутати Коропецької ОТГ голосували за його зняття на позачерговій сесії. Із 20 депутатів які були на засіданні 9 проголосували за зняття голови, 6 – проти, 5 депутатів утримались. Зазначу, питання про зняття з посади голови громади Володимира Мельника через невиконання посадових обов’язків ініціювали жителі громади. 30 січня на позачергову сесію прийшли 300 осіб, – повідомив заступник начальника Монастириського відділення поліції Роман Махиня.

Прес-секретар прокурора області Леся Гурецька телефоном повідомила, що не має згоди прокурора у кримінальному провадженні на розголошення інформації по справі, яку відкрили кілька днів тому. Інформацію по провадженнях за 2015-2016-ті роки сьогодні нам не вдалося перевірити.

Сюжет UA: Тернопіль

Поділіться:











загрузка...