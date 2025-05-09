Кривава трагедія на Тернопільщині: матір і син загинули від рук родича

24-річного мешканця одного з сіл Чортківського району засудили до довічного позбавлення волі за вбивство двох близьких родичів — матері та брата. Вирок виніс Чортківський районний суд за публічного обвинувачення прокурорів Чортківської окружної прокуратури.

Трагічний випадок стався 11 жовтня 2024 року. Близько 7:30 ранку до поліції звернулась жителька села, яка повідомила, що виявила свою родичку та племінника непритомними у їхньому будинку. На місце виїхали слідчі, оперативники та експерти.

Правоохоронці встановили, що того ранку між 24-річним чоловіком і його 43-річною матір’ю виникла побутова сварка. У розпалі конфлікту син схопив кухонний ніж і кілька разів ударив жінку. Почувши крики, на допомогу прибіг її інший син — старший брат нападника. Однак молодший брат напав і на нього, завдавши численних ножових поранень.

Обох потерпілих у важкому стані доправили до лікарні, де вони згодом померли. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Він не зміг пояснити свої дії, і був направлений на медичне обстеження.

У суді прокурор довів вину обвинуваченого в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). На підставі зібраних доказів суд ухвалив вирок — довічне позбавлення волі.

Вирок наразі не набрав законної сили.