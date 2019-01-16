Ляльки жительки Тернопільщини Тетяни Кудрявцевої притягують з першого погляду (фото)

Ляльки жительки Чорткова на Тернопільщині Тетяни Кудрявцевої притягують з першого погляду, адже кожну деталь своїх витворів дівчина виготовляє з неабиякою майстерністю.

Вироби умілиці непересічні та оригінальні: лялькових хлопчиків і дівчаток талановита краянка одягає у стильне та кольорове убрання, яке переважно створює своїми руками. Деякі лялечки дівчини тримають в руках маленькі іграшки, які також виготовленні неабияк майстерно.

— Почала займатися створенням ляльок ручної роботи з 2016-го року. До того час від часу пробувала виготовляти деякі іграшки з фетру. Оскільки я виховую двох дітей, то інколи за домашніми справами знаходжу час, аби зайнятися майстерністю. Щоби створити принадну та якісну лялечку, використовую наступні матеріали: бавовняну, трикотажну тканину, гіпоалергенний наповнювач та деякі декоративні матеріали (ґудзички, кутушечки, ґумки, стрічечки). Окремі дрібні елементи одягу виробів шию сама, дещо купую. Сідаю за улюблену роботу, коли є час – переважно увечері. Скільки часу просиджу за роботою залежить від того, яким за величиною та складністю буде майбутній виріб. Виготовлення ляльок приносить мені неабияку наснагу, тож від цього заняття найближчий часом не буду відмовлятися,— розповіла пані Тетяна.

Мешканка краю зазначила, що раніше, коли ще жила у Дніпропетровській області в містечку Покров, представляла свої вироби на місцевих і обласних ярмарках. Зараз, коли оселилася на Тернопіллі, лише продає ляльки через соцмережі та інтернет-сайти, – пишуть Тернополяни.