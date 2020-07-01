17:26 | 1.07.2020
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Мер Чорткова став… студентом

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Володимир Шматько навчатиметься у Національній академії державного управління при Президентові України

Міський голова Чорткова Володимир Шматько проходитиме навчання у Національній академії державного управління при Президентові України (заочна форма). Компонент освітньої програми – «Управління регіональним розвитком».

Відповідне рішення про направлення міського голову на навчання підтримали депутати на 92-й сесії Чортківської міської ради, керуючись Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України.

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