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Мінімалізм архітектури Бережан, у якому ховається естетика і мистецький смак попереднього століття

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Будинок як композиційна єдність – це про одну локацію на Львівській. Саме таким його бачив архітертор, у стилістичній єдності модерністичних мотивів. 30-ті роки попереднього століття пройшли для нашого міста в активній розбудові житлових модерністичних будинків.

Автентична столярка, як вхідних так і коридорних дверей, навіює атмосферу міжвоєнних Бережан. А геометричні орнаменти й ромбовидні засклення з заломами заставляють присвятити цим дверям не одну хвилину часу.

Зовні будинок і двері прості й непомітні для ока туриста. Проте у такому прояві бережанського мінімалізму ховається справжня естетика і високий мистецький смак попереднього століття.

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