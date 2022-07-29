Моляться за Україну та допомагають ЗСУ: у селі на Тернопільщині люди перейшли з мп до ПЦУ

Моляться за Україну та допомагають ЗСУ. У селі Боложівка Шумської громади люди перейшли до Православної церкви України. Прихожани кажуть, що останньою краплею стала повномасштабна війна, в якій загинув і їхній односельчанин – 22-річний Іван Анін.

З 1909 року в церкві села Боложівка молилися старослов’янською, зараз тут співають молитви українською мовою.

Церква в селі Боложівка. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

Надія Жаборовська каже, ходила в цю церкву й тоді, коли вона підпорядковувалася московському патріархату – співала в церковному хорі 20 років. Зараз, розповідає, довелося вчити всі молитви наново.

Розписи в церкві. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

“Ми мали перейти і на наголоси інші, на слова зовсім інші, мотиви. Нам було зразу тяжко. Ми розуміємо все, що правиться, що читається. Приходимо до церкви і не хочеться йти додому, бо нам тут дуже добре”, – каже жителька Надія Жаборовська.

Прихожани. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

Співає в хорі й Тетяна Горобенко. Жінка ходить до цієї церкви 23 роки.

“Надія Василівна знає, як в неї сестри перейшли раніше на українську. А я казала, що ніколи не перейду, бо вже так привикла, говорила, що не буду перевчатися. Але приходить такий момент, який відкинув все”, – розповіла Горобенко.

Хор в церкві. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

Раніше люди співали без керівника. Зараз хором диригує подружжя Володимир та Наталія.

“Враховуючи ситуацію в Україні, ми повинні возносити молитви про нашу перемогу, про нашу країну, нашу державу”, – каже Наталія Лопацька.

Подружжя Володимир та Наталія Лопацьких. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

Священник у церкві новий. Попередній переходити до Православної церкви України разом з громадою не захотів. Тому єпархія призначила отця Андрія Бойка. Він – багатодітний батько з Чортківщини. У Боложівку переїхав разом з 4-ма дітьми та дружиною. Чоловік каже, одразу знайшов з людьми спільну мову, адже мають одну мету – розбудувати українську церкву.

Андрій Бойко. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

“Ми живемо в Україні, в нас має бути і церква незалежна, а не підпорядкована іншому народові. Ми повинні розвивати своє – свою церкву, свою культуру, мову”, – розповів настоятель церкви.

Андрій Бойко. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

Один з тих, хто перейшов до ПЦУ – дідусь загиблого захисника України Івана Аніна – Ярослав.

“Давно так повинно бути. Ще поки Росія вважалася нам братнім народом, то ми мирилися. А зараз згадувати за них не варто. Таке робити сьогодні. Скільки людей постраждало невинних”, – каже Ярослав.

Церква в селі Боложівка. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

Староста Боложівки Петро Ніколюк розповідає, рішення перейти до ПЦУ прийняли 10 квітня на зборах жителів села. Також збирали підписи за вихід з московського патріархату. З майже 500-сот жителів – 365 захотіли молитися в українській церкві. 11 квітня подали заяву до Тернопільської єпархії ПЦУ, а вже 16 квітня відбулася перша служба. Зараз у прихожан багато планів, каже староста. У церкві потрібно зробити ремонт. Також хочуть замінити старослов’янські написи на стінах.

“Роботи дуже багато. Починаючи від куполів і до самого низу, в середині”, – каже Петро.

Староста Боложівки Петро Ніколюк. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

Для священника Андрія Бойка власними силами роблять ремонт у сільській хаті.

“Гарно нам служить, працює, допомагає у всьому. Ми хочемо йому зробити гарну хату”, – розповіла Леся Ніколюк.

Розписи в церкві. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

Люди кажуть, що готові долучатися до становлення ПЦУ в їхньому селі.

“Плануємо об’єднати село наше у нашій церкві, щоб прийшли всі, хто відійшов від нас – 20 чоловік, які покинули нас і залишилися вірні московському патріархату. Щоб прийшли і молилися всі за Україну, за наших воїнів, за мир і спокій на цій землі”, – каже житель села Альберт Задерій.

Альберт Задерій. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

Ікони в храмі. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

Дзвіняр. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль

Свічка в храмі. Фото: Богдана Савицька/Суспільне Тернопіль