Музей на Тернопільщині втратив 14 експонатів

А чи замислювалися ви, як у музеї з’являються експонати? Деякі із них – знаходять під час археологічних розкопок, інші – самі люди приносять у музеї. Саме так у 1990 році в Чортківський міський комунальний краєзнавчий музей потрапило 14 бойових та ювілейних нагород чортків’янина – ветерана війни та праці.

Всі медалі та ордени добровільно передала на зберігання його дружина. Відтак, на отримані експонати у музеї завели інвентарні картки, тобто процедуру обліку музейних предметів було дотримано і всі експонати за мовчазною згодою спадкоємців стали складовою Музейного фонду України.

У квітні 2018 року дочка ветерана війни та праці, яка є спадкоємицею, подала позов до Чортківського районного суду із вимогою повернути всі нагороди та ордени. Суд не задовольнив заяву позивачки і залишив експонати музею. На цьому дочка не зупинилася та звернулася в Тернопільський апеляційний суд із проханням оскаржити рішення, де отримала позитивну відповідь.

Попри це Чортківський міський комунальний краєзнавчий музей все ж намагався залишити експонати у своїй власності. Офіційні представники установи звернулися у Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду України із проханням все ж залишити нагороди для виставки. В останній інстанції музей зобов’язали повернути всі ордени та медалі спадкоємиці. Так як рішення Касаційного суду оскарженню не підлягає, то вже невдовзі експонати віддадуть дочці ветерана.