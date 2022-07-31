Михайло Головко взяв участь у суспільно-науковій платформі з нагоди Дня державності України (відео)

На запрошення голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк він взяв участь у суспільно-науковій платформі з нагоди відзначення Дня державності України.

– Сьогодні, як ніколи, варто акцентувати увагу на глибинних питаннях, які є стратегічними та визначають курс розвитку нашої країни в майбутньому. Ми повинні розуміти, що наша перемога, наш успіх – насамперед у нашій власній внутрішній силі. Війну може виграти тільки згуртована нація, яка як єдиний механізм, де кожен робить свою справу, – зазначив Михайло Головко.

Очільник Тернопільщини також подякував науковцям за те, що вивчають та зберігають для наступних поколінь історію Української держави.