На міському пляжі річки Дністер виявили гранату

23 липня о 16:10 поблизу м. Заліщики Чортківського району на території непаспортизованого міського пляжу прибережної зони р. Дністер виявлено ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни. Цього ж дня о 22:30 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління даний застарілий боєприпас вилучено та знищено в безпечному місці.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків