На міському ринку в Збаражі знову порушення

Спеціалісти Збаразького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 9 липня під час проведення позапланової перевірки МКП «Збаразький міський ринок «Оболоня» знову виявили порушення вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України № 34 від 06.06.2020р. «Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Йдеться про:

відсутність масок або неправильно одягнуті засоби індивідуального захисту в продавців та покупців;

не забезпечене постійне інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватись щодо профілактики коронавірусної інфекції.

За результатами інспектувань, спеціалісти Держпродспоживслужби склали три протоколи про адміністративне правопорушення за здійснення торгівлі харчовими продуктами без захисних масок за ст. 42 КУпАП.

Ще два протоколи про адміністративне правопорушення за ст.160 КУпАП. склали працівники поліції.

Варто зауважити, що фахівці Держпродспоживслужби вкотре надіслали інформацію органам місцевого самоврядування та Нацполіції про функціонування стихійної торгівлі на прилеглій до території ринку.