На Монастирищині продовжують відбирати проби води з підтоплених криниць

У Монастириському районі спеціалісти Держпродспоживслужби продовжують відбір проб питної води з підтоплених криниць для проведення лабораторних досліджень. 13-го липня відібрали 20 таких проб у смт. Коропець.

Щодо результатів досліджень води, яку 9-го липня відібрали з індивідуальних криниць у селах Вістря та Бобрівники, то, згідно з результатами лабораторного дослідження Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби України з 31 відібраної проби :

17 – не відповідають вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною», в тому числі 6 за мікробіологічними (загальні колі форми, e.coli)

11 – за фізико-хімічними (нітрати, нітрити) та паразитологічними показниками.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» №4004 – ХІІ від 24.02.1994р., ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» використання води, яка не відповідає санітарним вимогам, для питних потреб забороняється.

Головам сільських рад направили приписи про те, що для забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою необхідно вжити заходів щодо виявлення та усунення причин забруднення питної води у криницях, провести ревізію та технічний огляд джерел водопостачання, водопровідних джерел та споруд, організувати їх захист від поверхневих та дощових вод.

Також необхідно провести додаткове очищення та знезараження питної води з визначенням її безпечності та якості у повторно відібраних пробах.