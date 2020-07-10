На Монастирищині відкачали воду та провели дезінфекцію 180 криниць

3-го липня спеціалісти Монастириського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області взяли участь у позачерговому засіданні місцевої комісії з питань ТЕБ та НС при Монастириській РДА з питань підтоплення (протокол №20).

Станом на 9-те липня відкачали воду та провели дезінфекцію 180 криниць:

– смт. Коропець – 72 криниці, в тому числі – 3 громадські;

– с. Вістря – 91 криниця;

– с. Бобрівники – 15 криниць;

– с. Горигляди – 2 криниці.

9-го липня фахівці відібрали 31 пробу води питної з підтоплених джерел водопостачання: 3 проби з централізованого водопостачання та 28 – з індивідуальних криниць мешканців району (13 проб с. Бобрівники, 15 – с. Вістря, 1 проба з водопроводу смт. Коропець, 2 проби водопровідної води м. Монастириська).

Проводиться санітарно-просвітницька робота з інформування населення щодо небезпеки використання води із забруднених джерел. В районній газеті «Вісті Придністров’я» (№22 03.07.2020р.) надрукували статтю «Із підтоплених криниць вживати воду небезпечно».