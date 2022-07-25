На Тернопільщині 160 шкіл не мають жодних сховищ

Про це повiдомила начальниця управлiння освiти i науки областi Ольга Хома. За її словами, такi заклади розпочнуть навчальний рiк в онлайн-форматi.

Наразi в навчальних закладах областi перевiряють укриття. Вiдтак 56% шкiл готовi працювати в очному форматi.

«Понад 60% закладiв освiти уже перевiрили на Тернопiльщинi. Станом на сьогоднi 56% готовi до початку навчального процесу офлайн. Окрiм цього, є заклади, яким надали методичнi рекомендацiї щодо виправлення помилок та закупiвлi усього необхiдного для укриття. Понад 160 навчальних закладiв не мають власного сховища, а також примiщень поблизу, якi можна було би використати як укриття. Тому вони розпочнуть освiтнiй процес онлайн. Державна служба з надзвичайних ситуацiй, перевiряючи укриття, надає методичнi рекомендацiї, якi мiсцевi органи влади можуть виконати до 1 вересня, потiм запросити знову комiсiя на перевiрку, i вони нададуть акт щодо погодження освiтнього процесу в офлайн-форматi. Є заклади освiти, яким надали методичнi рекомендацiї щодо виправлення помилок», – зазначила Ольга Хома.

Додамо, органи мiсцевого самоврядування провели опитування щодо форми навчання в закладах Тернополя й областi. Бiльшiсть батькiв розглядають дистанцiйну форму навчання (40-45%), очне навчання пiдтримують лише 9% батькiв. Проте, рiшення щодо того як розпочнеться навчальний рiк приймуть лише 25 серпня.

За Збручем