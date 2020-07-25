На Тернопільщині 17% вакансій – для працівників сфери торгівлі

В останню липневу неділю в Україні вшановують всіх, хто у тій або іншій мірі пов’язаний з торгівлею. Більше 3,5 мільйона українців зайняті у сфері торгівлі.

На фахівців цього виду діяльності є постійний попит на ринку праці. У І півріччі 2020 року роботодавці Тернопільщини мали потребу в 1179 працівниках сфери оптової та роздрібної торгівлі: касирах торговельного залу, торговельних агентах і представниках, продавцях продовольчих і непродовольчих товарів, продавцях-консультантах та ін. А це 17% від усіх вакансій по області.

З них, 935 вакансій були укомплектовані службою зайнятості.

Зараз на Тернопільщині є потреба у 33 працівниках сфери торгівлі. Своїм працівникам роботодавці готові платити до 10 тис. гривень.

Якщо Вас зацікавили вакансії сфери торгівлі, за більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості чи Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.