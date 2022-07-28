На Тернопільщині автомобіль наїхав на металеву огорожу: двоє людей в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 липня в м. Монастириська. Близько 11.45 годин водій автомобіля «Chery Amulet», рухаючись по вул. Горіхова, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеву огорожу.

Внаслідок аварії травмувались двоє людей: 63-річний водій, місцевий житель та 51-річна пасажирка автомобіля, жителька с. Дубівці Івано-Франківської області. Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Монастириську лікарню.