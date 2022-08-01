На Тернопільщині автомобіль потрапив під поїзд: водійка автомобіля в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 31 липня на перегоні «Кременець – Смига» колії Львівської залізниці. Близько 12.00 годин, на нерегульованому залізничному переїзді в районі с. Андруга відбулось зіткнення тепловозу та легкового автомобіля «Citroen Berlingo».

Внаслідок аварії травмувалась водійка легкового автомобіля, 36-річна жителька сел. Смига Дубенського району Рівненської області. Її, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Кременецьку лікарню.

Затримок в русі на даному залізничному напрямку не було.