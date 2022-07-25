На Тернопільщині чоловік втопився під час риболовлі

Трагічний випадок стався 24 липня в с. Гермаківка Чортківського району. В той день кілька місцевих жителів рибалили на сільському ставку. Близько 13.00 годин 42-річний чоловік, який перебував на своєму прикормленому місці, впав у воду. Його друзі перебували на протилежному березі ставка, але побачивши, що сталось прибігли на допомогу.

На жаль, попри невелику глибину, чоловіка врятувати не вдалось. Зі слів рідних, загиблий хворів на епілепсію і, можливо, саме її приступ призвів до падіння у воду та утоплення.