16:50 | 22.07.2022
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На Тернопільщині чоловік зберігав зброю

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Працівники Кременецького районного відділу поліції отримали інформацію про те, що місцевий житель в помешканні зберігає вибухонебезпечні предмети.

У ході проведеного санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили у будинку підозрюваного два корпуси ручної гранати Ф-1, 6 реактивних двигунів від зарядів РПГ, набої та 34 запали до ручних гранат. 

Усі ці предмети направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. 

Чоловік каже, що усі предмети знайшов. Його слова перевіряють слідчі. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.  

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