09:49 | 28.07.2022
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На Тернопільщині дівчину, яка стояла на зупинці, збив автомобіль

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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 26 липня близько 20:00. В селі Товстолуг, на перехресті доріг не розминулися два автомобілі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій “ВАЗ-ЛАДА”, виїжджаючи на перехрестя, не пропустив BMW. В результаті цього, уникнути зіткнення не вдалося. Після удару транспортні засоби за інерцією відкинуло на узбіччя, де стояла 21-річна дівчина. 

Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває перевірка.

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