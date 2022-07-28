На Тернопільщині дівчину, яка стояла на зупинці, збив автомобіль

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 26 липня близько 20:00. В селі Товстолуг, на перехресті доріг не розминулися два автомобілі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій “ВАЗ-ЛАДА”, виїжджаючи на перехрестя, не пропустив BMW. В результаті цього, уникнути зіткнення не вдалося. Після удару транспортні засоби за інерцією відкинуло на узбіччя, де стояла 21-річна дівчина.

Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває перевірка.