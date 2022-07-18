На Тернопільщині до місцевих скарбниць – 179,9 млн грн земельної плати

З початку цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 179,9 млн грн плати за землю. Виконання індикативних показників склало 108 відсотків, тож додатково платники спрямували для територіальних громад 12,8 млн гривень.

Понад 89 відсотків земельної плати – внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 160,3 млн грн даного платежу. Це на 13,2 млн грн більше, ніж очікувалось.

Фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши за землю 19,6 млн гривень.

«Варто зауважити, що плата за землю – це бюджетоформуючий платіж територій Тернопільщини, тому його адміністрування на особливому контролі. Акцент у цьому напрямку роботи податківці роблять на те, аби кожен гектар ріллі, пасовищ, земельних ділянок, які виділені під ведення бізнесу, був належно оподаткований», – зазначив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

До того ж динаміка сплати податків, що зараховуються до місцевих бюджетів, значною мірою залежить від активної позиції лідерів громад, які повинні заохочувати всіх суб’єктів господарювання та громадяни виконувати свої податкові зобов’язання. «Легальна підприємницька діяльність, впорядкування земельних відносин з усіма землекористувачами та власниками земельних угідь і пильний контроль за податковою дисципліною тих, хто використовує землю задля комерційного зиску, – передумови бюджетного успіху громад», – наголосив податківець.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області