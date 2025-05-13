На Тернопільщині експортували та імпортували товарів на 571 млн дол. США

Впродовж січня-квітня 2025 року загальний товарообіг на Тернопільщині

становив 571 млн дол. США й порівняно з аналогічним періодом минулого

року збільшився на 26 %. Зокрема, імпорт товарів зріс на 16 % порівняно з

минулорічним показником і склав майже 300 млн дол. США. Крім цього, на

38 % збільшилися обсяги експортних операції – 272 млн дол. США.

Зовнішньоекономічні операції у цей період проводилися з торговельними

партнерами із 77 країн світу.

Найбільше товарів в область надійшло з Китаю – 25 % від усього імпорту,

Польщі – 20 %, Німеччини – 11 %, Італії – 6 % та Угорщини – 4 %.

Експортували найчастіше до Польщі – 36 % від усього експорту, Італії – 8 %,

Нідерландів – 7 %, США – 6 %, а також Болгарії – 4 %.

До п’ятірки найбільш експортованих товарів увійшли:

соняшникова олія – 16 % від загальної частки експортованих товарів,

електричні світильники – 10 %,

цукор – 8 %,

декоративні оболонки з алюмінієвої фольги для пляшок – 7 %,

соя – 6 %.

Серед імпортованих товарів переважали:

Серед імпортованих товарів переважали: трактори – 9 % від загальної частки нарахованих платежів,

інсектициди, фунгіциди, гербіциди – 7 %,

легкові автомобілі – 6 %,

полімери з етилену у первинних формах – 5 %,

прокат плоский з чорних металів – 3 %.