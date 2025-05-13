На Тернопільщині експортували та імпортували товарів на 571 млн дол. США
Впродовж січня-квітня 2025 року загальний товарообіг на Тернопільщині
становив 571 млн дол. США й порівняно з аналогічним періодом минулого
року збільшився на 26 %. Зокрема, імпорт товарів зріс на 16 % порівняно з
минулорічним показником і склав майже 300 млн дол. США. Крім цього, на
38 % збільшилися обсяги експортних операції – 272 млн дол. США.
Зовнішньоекономічні операції у цей період проводилися з торговельними
партнерами із 77 країн світу.
Найбільше товарів в область надійшло з Китаю – 25 % від усього імпорту,
Польщі – 20 %, Німеччини – 11 %, Італії – 6 % та Угорщини – 4 %.
Експортували найчастіше до Польщі – 36 % від усього експорту, Італії – 8 %,
Нідерландів – 7 %, США – 6 %, а також Болгарії – 4 %.
До п’ятірки найбільш експортованих товарів увійшли:
- соняшникова олія – 16 % від загальної частки експортованих товарів,
- електричні світильники – 10 %,
- цукор – 8 %,
- декоративні оболонки з алюмінієвої фольги для пляшок – 7 %,
- соя – 6 %.
Серед імпортованих товарів переважали:
- трактори – 9 % від загальної частки нарахованих платежів,
- інсектициди, фунгіциди, гербіциди – 7 %,
- легкові автомобілі – 6 %,
- полімери з етилену у первинних формах – 5 %,
- прокат плоский з чорних металів – 3 %.