На Тернопільщині горіла закинута будівля

02.07.22 о 10:32 год у с. Скоморохи Золотопотіцької ТГ Чортківського району виникла пожежа закинутого дерев’яного садового будинку.

Внаслідок пожежі знищено даний будинок загальною площею 240 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 9-ї державної пожежно-рятувальної части 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевою пожежною командою с. Золотий Потік.

Під час гасіння врятовано три будівлі.