На Тернопільщині хлопчик з необережності застрелив чоловіка

Суд змінив заходи виховного характеру неповнолітньому, засудженому за вбивство з необережності. Про це повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу Шумського районного суду від 4 травня 2020 року, якою неповнолітнього Володимира В. звільнено від кримінальної відповідальності та застосовано заходи виховного характеру — передано під нагляд матері строком на один рік.

Як встановлено досудовим розслідуванням, уранці, 10 серпня 2019 року, під час полювання на ставі с. Підгайці Шумського району неповнолітній Володимир В. випадковим пострілом з мисливської рушниці влучив у 36-річного знайомого, внаслідок чого останній помер.

Такі дії неповнолітнього судом кваліфіковано за ч.1 ст. 119 КК України (вбивство з необережності), оскільки юнак не хотів і не міг передбачити настання смерті знайомого. Відповідно до ст. 12 КК України, це є нетяжким злочином.

Не погодившись із судовим рішенням, прокурор подав апеляційну скаргу та, не оскаржуючи фактичні обставини справи, просив ухвалу скасувати у зв’язку з неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення неповнолітнього, його захисника та законного представника, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до наступних висновків.

Так, обираючи заходи виховного характеру, суд першої інстанції застосував до неповнолітнього примусовий захід виховного характеру, передбачений п. 3 ч. 2 ст.105 КК України, терміном на один рік, тобто до 4 травня 2012 року. Що суперечить вимогам ст. 105 КК України та позиції ВСУ, викладеній у п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 № 2 “Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 105 КК України, суд встановлює строк нагляду з урахуванням конкретних обставин справи та мети виправлення неповнолітнього. Як свідчить практика, для досягнення позитивного результату неповнолітній повинен перебувати під наглядом не менше одного року, але не довше, ніж до досягнення повноліття. Тим часом, взимку 2021 року Володимиру В. виповнюється 18 років. Допущене порушення вимог КПК є підставою для зміни судового рішення.

Проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах апеляційної скарги, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що скаргу прокурора слід задовольнити частково. Ухвалу місцевого суду змінити та передати неповнолітнього під нагляд матері до досягнення ним повноліття. В решті рішення суду залишити без змін.